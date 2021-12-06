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◇北斗市（７日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総合文...
◇北斗市（６日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町 ...
◇森町（３日）▽３カ月児・６カ月児健診（保健センター／後０時半） ...
◇北斗市（１２月２日）▽人権悩みごと相談、行政相談（総合分庁舎、七重...
◇北斗市（３０日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２６日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時）...
◇北斗市（２６日）▽いちごちゃんひろば 感触遊び（であえーる新函館北...
◇北斗市（２４日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
◇北斗市（２４日）▽４カ月児健診（保健センター／後０時５０分） ◇...
◇北斗市（１６日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１７...
【北斗】第４回市議会定例会が７日に開会する。会期は１４日までの８日間...
【福島】花を育てて、思いやりの心や基本的人権の尊重を学んでもらう今年...
【乙部】町の魅力アップや活性化などを目指す４０代までの町内外若手有志...
【七飯】町は、来年４月１日採用予定の土木技術職員を若干名募集している...
◇北斗市（７日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総合文...
◇北斗市（７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （８日...
【札幌】札幌市は６日、同市内で２人が新型コロナウイルスに感染したと発...
市立函館保健所は６日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...
【森】今年度の町政功労者表彰状・感謝状贈呈式が１１月２４日、町公民館...
露天風呂から眺めるパノラマと 函館にちなんだ創作メニュー フロントロ...