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◇北斗市（２７日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２２日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（保健センター／...
◇北斗市（１９日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（１９日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時）（２０日）...
◇北斗市（１５日）▽いちごちゃん広場（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇森町（１８日）▽子育て教室（はいはい教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市（１２日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時） （１３日）▽お...
◇七飯町（１３日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （１...
◇北斗市 （９日）▽北斗市青少年育成大会（市総合文化センター／前９時...
江差町は３０日午前１１時から、サツドラ函館日の出店（函館市日乃出町１...
道信用保証協会（札幌）は、今年４～９月の信用保証の実績をまとめた。前...
◇北斗市（２７日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２７日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
渡島保健所は２５日、管内の７０代女性１人が腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ...
【札幌】札幌市は２５日、同市内で１人が新型コロナウイルスに感染したと...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
【北斗】函館中央署はこのほど、電子マネーカードを購入させる手口の詐欺...
触覚の不思議 触覚は最も早く発生する感覚です。妊娠８、９週には、すで...