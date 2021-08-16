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◇北斗市（１７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１８...
◇北斗市（１６日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽消費生活相談（同...
◇木古内町（１４日）▽町国保病院土曜開院日（内科／前８時半） （１...
◇北斗市 （１０日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） （１１...
◇北斗市（１２日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
◇北斗市（７日）▽マイナンバーカード出張申請サポート（イオン上磯店／...
◇森町（６日）▽３カ月・６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇...
◇七飯町（４日）▽乳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （５日）...
◇北斗市（３日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（３０日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
【厚沢部】町の認定こども園「はぜる」の園児がこのほど、町富栄のほ場で...
【北斗】法政大デザイン工学部建築学科の川久保俊教授を講師に迎えた教育...
【七飯】函館七飯ゴンドラは８日、パラグライダー体験と天空のランチパッ...
【福島】まちづくり工房（平野松寿代表理事）は１３日、町と、道南の洋食...
◇北斗市（１７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１８...
◇北斗市（１７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１...
市立函館保健所は１６日、函館市内で新たに２７人が新型コロナウイルスに...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは１６日、新たな新型コロナウイルス...
１９８６年設立の水産加工会社で、２０１１年から坂本啓司さんが２代目の...
ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会（中村由紀夫理事長）は１５日、野...