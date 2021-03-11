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◇北斗市（１２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（９日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１０...
◇森町（５日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇...
◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（２日）▽女性のための農地相談会（総合分庁舎／前９時）▽法律...
◇鹿部町（３日）▽健康相談（いこいの湯／後１時半） （４日）▽町民...
◇森町（２６日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） （３...
◇北斗市（２６日）▽いちごちゃんひろば ひな祭り製作（であえーる新函...
◇北斗市（２４日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
【江差】第１回町議会定例会は１１日、本会議を続行。２０２１年度各会計...
【福島】町議会第１回定例会は１１日、本会議を再開。予算特別委員会（平...
【松前】町議会第１回定例会は１１日、本会議を再開。予算特別委員会（福...
【上ノ国】第１回町議会定例会は１１日、本会議を再開。予算審査特別委員...
【北斗】市議会予算審査特別委員会（白戸昭司委員長、委員２１人）は１１...
◇森町（１２日）▽こころの健康相談、離乳食教室（保健センター／前１０...
◇北斗市（１２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
函館大学に、２０１５年から交流を続ける台湾・台南市の長栄大学応用日本...
【札幌】道と札幌市などは１１日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認...
市立函館保健所は１１日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染が確...