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町村ガイド

町村ガイド・一般（９日～１１日）

[ 町村ガイド ]

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町村ガイド・一般（９日～１１日）

町村ガイド・健康（９日～１１日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（９日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） 　（１０...

町村ガイド・健康（９日～１１日）

町村ガイド・健康（５日～８日）

[ 町村ガイド ]

　◇森町（５日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） 　◇...

町村ガイド・健康（５日～８日）

町村ガイド・一般（５日～８日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...

町村ガイド・一般（５日～８日）

町村ガイド・一般（２日～４日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（２日）▽女性のための農地相談会（総合分庁舎／前９時）▽法律...

町村ガイド・一般（２日～４日）

町村ガイド・健康（２日～４日）

[ 町村ガイド ]

　◇鹿部町（３日）▽健康相談（いこいの湯／後１時半） 　（４日）▽町民...

町村ガイド・健康（２日～４日）
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