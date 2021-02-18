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◇森町 （１９日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分...
◇北斗市（１６日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１７...
◇北斗市（１６日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇森町 （１２日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇...
◇北斗市 （１２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇北斗市 （１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時...
◇北斗市（１０日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
◇北斗市（５日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時）...
◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（２日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （４日）...
津軽海峡フェリーは１８日、海上荒天の影響で函館―大間間の３便を欠航し...
【木古内】町は１８日の町議会総務・経済常任委員会で、新型コロナウイル...
◇北斗市 （１９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇森町 （１９日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分...
函館大谷短大コミュニティ総合学科は１０日、今年度の「地域活性化プロジ...
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