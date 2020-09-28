函館新聞電子版

  • 函館合同花火2020
    動画配信
  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 特集
    秋季北海道高校野球
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

町村ガイド

町村ガイド・健康（２５～２８日）

[ 町村ガイド ]

　◇七飯町（２５日）▽１０カ月児相談（保健センター／後１時）　（２８日...

町村ガイド・健康（２５～２８日）

町村ガイド・一般（２５～２８日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（２５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...

町村ガイド・一般（２５～２８日）
町村ガイド 記事一覧へ

最新記事

企業探訪／メガネ館

[ 企業探訪 ]

　利用客のライフスタイルや価値観に合わせた眼鏡、補聴器の提案と販売を手...

企業探訪／メガネ館
最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

道内の冬、気温は平年並みか高めに　３カ月・寒候期予想

道内の冬、気温は平年並みか高めに　３カ月・寒候期予想

渡島大会出場に向け３９人が熱戦　森老連ＰＧ大会

渡島大会出場に向け３９人が熱戦　森老連ＰＧ大会

厚沢部交通安全協会、車で啓発パレード

厚沢部交通安全協会、車で啓発パレード

乙部小マーチングバンド、交通安全願いパレード

乙部小マーチングバンド、交通安全願いパレード

【速報】札幌で１７人感染、クラスター２５例目

【速報】札幌で１７人感染、クラスター２５例目

企業探訪／メガネ館

企業探訪／メガネ館

介護コラム／西堀病院　回復期リハビリテーション病棟　介護福祉士　村山こずえさん

介護コラム／西堀病院　回復期リハビリテーション病棟　介護福祉士　村山こずえさん

函館洋菓子　スナッフルス　金森洋物館店／和栗のモンブラン

函館洋菓子　スナッフルス　金森洋物館店／和栗のモンブラン

夢かなえるコツ伝授　メンタルトレーナー大嶋さんが講演会

夢かなえるコツ伝授　メンタルトレーナー大嶋さんが講演会

ジェンダー問題語り合う　ＳＤＧｓマルシェで討論会

ジェンダー問題語り合う　ＳＤＧｓマルシェで討論会

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

9月28日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

9月28日のイベント情報

2020年9月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト

ハコラク