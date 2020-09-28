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◇北斗市（３０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇七飯町（２５日）▽１０カ月児相談（保健センター／後１時） （２８日...
◇北斗市（２５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２３日）▽結核検診 ◇木古内町 （２３日）▽町国保病院診察...
◇北斗市（２３日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（１８日）▽いちごちゃんひろば 敬老の日制作（であえーる新函...
◇森町（１８日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
◇北斗市（１５日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇北斗市（１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総合...
◇七飯町（１４日）▽結核検診 ◇森町 （１１日）▽こころの健康相談、...
札幌管区気象台が２５日に発表した、道内の向こう３カ月（１０～１２月）...
【森】森町老人クラブ連合会（深川節雄会長）が主催する第１４回パークゴ...
【厚沢部】厚沢部交通安全協会（高田一弥会長）は２５日、町役場をスター...
【乙部】乙部小学校（谷口光伸校長）の児童でつくるマーチングバンドが２...
◇長万部町（２９日）▽乳幼児健康診査、乳幼児健康相談、ＢＣＧ接種（ふ...
◇北斗市（３０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
【札幌】札幌市は２８日、同市内で新たに１７人が新型コロナウイルスに感...
【江差】町中歌町の万年屋書店（万年雅利社長）は１０月２～４日、同店で...
利用客のライフスタイルや価値観に合わせた眼鏡、補聴器の提案と販売を手...
回復期リハビリテーション病棟での 介護福祉士としてのやりがい 介護福...