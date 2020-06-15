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◇北斗市（１６日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１７日...
◇森町（１２日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時）▽歯科検...
◇北斗市（１２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（１１日）▽１歳８カ月児健診（保健センター／後０時１５分） ...
◇森町（５日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇木...
◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（２日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分）（３日）▽...
◇北斗市（２日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時）（３日）▽絵...
◇森町（６月１日）▽健康相談（さわやかセンター・砂原／前９時半） ...
函館市内の公共施設や民間施設を夜間開放する「はこだてカルチャーナイト...
【厚沢部】第２回町議会定例会が１５日開会し、会期を１７日までの３日間...
【奥尻】奥尻高野球部は、夏の全国高校野球選手権大会とその出場権を懸け...
【北斗】市議会産業建設常任委員会（新関一夫委員長）は１５日、本会議で...
◇北斗市（１６日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１７日...
◇北斗市（１７日）▽赤ちゃん相談（保健センター／前１０時） ◇七飯町...
【知内】町が２０２２年４月に開園を目指す認定子ども園の保護者説明会が...
日本航空（ＪＡＬ）は１５日、奥尻空港の悪天候のため、函館―奥尻間１往...