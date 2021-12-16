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医療・介護・福祉の仕事を発信するイベント「未来づくりマルシェ」（函館...
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函館市がまとめた１２月の石油製品小売価格調査によると、１０日時点のレ...
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２０２２年の年賀状の引き受けが１５日、全国の郵便局で始まり、函館市新...
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