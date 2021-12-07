この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
市民後見人候補登録者が実務的な技能を習得するフォローアップ研修が２、...
函館市亀田交流プラザ（美原１）は函館視覚障害者福祉協議会（函視協、島...
ＮＰＯ法人日本障害者・高齢者生活支援機構（田中慎一理事長）は、スポー...
医療・介護・福祉の仕事を発信するイベント「未来づくりマルシェ」（函館...
第６７回函館市身体障害者福祉大会（市身体障害者福祉団体連合会、市社会...
【木古内】町社会福祉協議会（工藤嗣美会長）は、活動に見合った対価を支...
車いすバスケットボールチーム「ハダーズ函館元町ライオンズＷＢＣ」と函...
就労継続支援Ａ型事業所アリスソリューション函館（函館市新川町、中村守...
渡島総合振興局は３日、障害者の社会参加を推進する「イエローリボン運動...
函館市地域包括支援センターゆのかわなどが高齢者向けに作成した「ぶらり...
函館演劇鑑賞会は９日午後６時半から、第３１３回例会として俳優座劇場プ...
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は１１日午後１時半...
第２７回函館港イルミナシオン映画祭（実行委主催）は５日、函館市公民館...
少し落ち着きを取り戻しつつあるも、世界はいまだ新しいコロナに翻弄され...
函館市内で放課後等デイサービスや就労継続支援Ｂ型事業所などを展開する...
市民後見人候補登録者が実務的な技能を習得するフォローアップ研修が２、...
【七飯】大沼岳陽学校（楢山聡校長、児童生徒１２１人）は６日、３日に亡...
国道２７８号尾札部道路の整備促進を目指す尾札部道路建設促進地域協議会...
講座やワークショップ（ＷＳ）を通じ、幅広い年代が学びを深めるイベント...
若手創業者の支援や育成を目的とした「創業者との交流カフェ」（函館市主...