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【七飯】七飯町共同募金委員会は、今年も赤い羽根共同募金寄付金付きグッ...
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西部地区を歩いていると、地図を持って歩く旅行者や修学旅行生から建物の...
「政治に関してはテレビニュースも見ることがあまりないので、情報が入っ...
２０２０年５月２８日に亡くなった、元市立函館図書館館長の岡田弘子さん...
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ＮＰＯ法人地域支援グループくりの木は、２８日午前９時半からコープさっ...
旧ロシア領事館を考える会（佐々木馨代表）は３０日午後１時半から、函館...
函館大学の学生がヴィーガン（動物性食品を食べない完全菜食主義者）に対...
２１日午前９時４５分 江差町役場前での街頭演説で「私の役割の一つは...
【七飯】駒ケ岳の鎮山と安全を祈願する「駒ケ岳安全祈願祭（閉山祭）」（...
函館市農林水産部農務課はこのほど、新規就農希望者に向けたガイドブック...