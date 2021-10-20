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【七飯】七飯町共同募金委員会は、今年も赤い羽根共同募金寄付金付きグッ...
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【北斗】社会福祉法人「函館緑花会」（坂本徳廣理事長）は、ひきこもりの...
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北海道損害保険代理業協会函館支部（木村勇人支部長）は１９日、ＭＥＧＡ...
明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は１７日、函館市千代台公園陸上...
衆院選が１９日に公示され、道８区でも与野党一騎打ちの舌戦がスタートし...
厚沢部町鶉、飲食店主、藤岡俊吾さん（４７） 政治に望むのは、公正の...
函館市地域交流まちづくりセンターは１１月７日午後１時半から、ＮＰＯま...
函館青色申告会（馬場哲也会長）は１４日、五稜郭町の同会事務所で「第１...
１９日公示された衆院選で、道８区は与野党の一騎打ちとなった。逢坂誠二...
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衆院選比例道ブロックに立候補した社民党新人の豊巻絹子氏（６６）が１９...
第４９回衆院選は１９日、公示され、道８区（渡島、桧山管内）には届け出...