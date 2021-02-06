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道南の８６店が加盟する北海道損害保険代理業協会函館支部（木村勇人支部...
今年度の社会福祉功労者に対する厚生労働大臣表彰伝達式が２１日、函館市...
【北斗】介護老人保健施設などを運営する社会福祉法人「雄心会」（北斗市...
生命保険協会函館協会（石桁健司会長）は２２日、函館市視覚障害者福祉協...
函館市各種連絡協議会（永澤和枝会長）は１７日、市民会館小ホールで男女...
昨年１１月に開設したサービス付き高齢者向け住宅「ライフシップ石川公園...
函館市駒場町６の就労移行支援事業所障害福祉サービス（中川愛子管理者）...
全国の福祉施設などを訪問し、音楽活動を展開する書道家シンガー、友近８...
【鹿部】ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）の鹿部支部が発...
２０１７年１月に函館市深堀町に開所した障害者就労移行支援事業所「ジョ...
【釧路】ハンドボールの２０２０年度高橋辰夫杯第６０回北海道選手権大会...
◇全日本スキー連盟級別テスト合格者（１月３１日、グリーンピア大沼スキ...
〇…ワンコインで本格的なラーメンを提供する「嗚呼！ラー...
【写真特集】第６０回北海道高校ハンドボール新人戦 男子準々決勝・函大...
ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会は５日、第３３回となる今夏の公演...
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■函館市桔梗、パート従業員、川原幸さん（３１） 東日本大震災の前...
障害者の就労をサポートする就労継続支援Ｂ型事業所ジョブハウス勇気（函...
函館市地域交流まちづくりセンター（末広町）は、新年度の事務ブースの使...
函館市は、今年度中の整備を進める市内の児童生徒への「１人１台端末」の...