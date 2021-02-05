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今年度の社会福祉功労者に対する厚生労働大臣表彰伝達式が２１日、函館市...
【北斗】介護老人保健施設などを運営する社会福祉法人「雄心会」（北斗市...
生命保険協会函館協会（石桁健司会長）は２２日、函館市視覚障害者福祉協...
函館市各種連絡協議会（永澤和枝会長）は１７日、市民会館小ホールで男女...
昨年１１月に開設したサービス付き高齢者向け住宅「ライフシップ石川公園...
函館市駒場町６の就労移行支援事業所障害福祉サービス（中川愛子管理者）...
全国の福祉施設などを訪問し、音楽活動を展開する書道家シンガー、友近８...
【鹿部】ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）の鹿部支部が発...
２０１７年１月に函館市深堀町に開所した障害者就労移行支援事業所「ジョ...
函館視覚障害者福祉協議会（函視協）は地域交流の拠点施設「ＳＤファミリ...
【写真特集】第６０回北海道高校ハンドボール新人戦 女子準々決勝 函大...
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【写真特集】第６０回北海道高校ハンドボール新人戦 男子準々決勝 函工...
函館市企業局と、同局と業務委託している水道修繕センター（西桔梗町）に...
【北斗】大野農業高校ボランティア部（伊南悠汰部長、１５人）が今年度、...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は、函館朝市内に設置しているミ...
文部科学省が昨年１２月にまとめた全国の国立大附属学校、教員養成大学で...
東京五輪・パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長が４日、自身の発言...
函館市文化団体協議会（今井憲克会長）の加盟団体による「ぶんだんジョイ...
「しょうがい児（者）の進路保障を考える会」は１３日午前１０時から、障...