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函館市各種連絡協議会（永澤和枝会長）は１７日、市民会館小ホールで男女...
昨年１１月に開設したサービス付き高齢者向け住宅「ライフシップ石川公園...
函館市駒場町６の就労移行支援事業所障害福祉サービス（中川愛子管理者）...
全国の福祉施設などを訪問し、音楽活動を展開する書道家シンガー、友近８...
【鹿部】ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）の鹿部支部が発...
２０１７年１月に函館市深堀町に開所した障害者就労移行支援事業所「ジョ...
函館視覚障害者福祉協議会（函視協）は地域交流の拠点施設「ＳＤファミリ...
真如苑函館支部（函館市湯川町１）は１８日、函館市社会福祉協議会（市社...
函館市は２７日、新型コロナウイルスのワクチン接種に必要な関連経費１億...
２月１５日から開始予定の「はこだてフードフェスタ２０２１」について、...
市立函館保健所は２７日、函館市内で新たに１４人の新型コロナウイルス感...
東山町会（江頭進会長）は２６日、東山小学校（澤田真次校長）の児童や教...
北海道剣道連盟居合道部会が行う審査会で、函館臥牛居合道部会（大矢末子...
函館アーチェリー協会のインドア１月例会が２４日、上湯川町の平川レンジ...
第一生命が毎年実施している「サラリーマン川柳（サラ川）」の優秀１００...
函館蔦屋書店（石川町）は２月７日午後２時から、同店２階ステージで、脳...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、３０日午前１０時から函館市総合福...