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昨年１１月に開設したサービス付き高齢者向け住宅「ライフシップ石川公園...
函館市駒場町６の就労移行支援事業所障害福祉サービス（中川愛子管理者）...
全国の福祉施設などを訪問し、音楽活動を展開する書道家シンガー、友近８...
【鹿部】ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）の鹿部支部が発...
２０１７年１月に函館市深堀町に開所した障害者就労移行支援事業所「ジョ...
函館視覚障害者福祉協議会（函視協）は地域交流の拠点施設「ＳＤファミリ...
真如苑函館支部（函館市湯川町１）は１８日、函館市社会福祉協議会（市社...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）は、このほど、地区内の７０歳以上...
函館市福祉人材バンクは１４日、市亀田交流プラザで今年度の福祉マンパワ...
三省堂書店函館営業所川原店（函館市川原町）で「障がい者理解促進ブック...
渡島総合振興局は新年度、高水準の漁獲量が続く渡島管内のブリについて、...
函館空港の日本航空（ＪＡＬ）チェックインカウンターで１７日、沖縄県本...
今年度の明るい選挙啓発ポスターコンクール（明るい選挙推進協会など主催...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに１２人が新型コロナウイルスに...
【七飯】第１７回スノーボード技術選手権大会（函館スキー連盟教育部主催...
急増する新型コロナウイルス感染の影響を受け、函館アリーナでは１月中に...
函館剣道連盟（加茂国興会長）の今年の稽古始めがこのほど、函館アリーナ...
ハンドボール男子日本代表「彗星（すいせい）ＪＡＰＡＮ」がエジプトで開...
札幌在住の写真作家、ウリュウユウキさん（４４）による作品展「旅と旅の...