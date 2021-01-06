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２０１７年１月に函館市深堀町に開所した障害者就労移行支援事業所「ジョ...
函館視覚障害者福祉協議会（函視協）は地域交流の拠点施設「ＳＤファミリ...
真如苑函館支部（函館市湯川町１）は１８日、函館市社会福祉協議会（市社...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）は、このほど、地区内の７０歳以上...
函館市福祉人材バンクは１４日、市亀田交流プラザで今年度の福祉マンパワ...
三省堂書店函館営業所川原店（函館市川原町）で「障がい者理解促進ブック...
今年度の社会福祉大会表彰式が８日、市総合福祉センターで開かれた。新型...
道南の有志でつくる市民団体「みんなで創るインクルーシブの集い実行委員...
障害者就労移行支援事業所「ジョブシード」（函館市深堀町１、平野稔代表...
函館市内の６団体が加盟する市各種団体連絡協議会（永澤和枝会長）は、１...
函館市美原４のクレープ店「絹焼包み月の雨」に、道内初をうたうクレープ...
函館市本通２のアップルムーン絵画工房（三浦卓也代表）の作品展が、函館...
【七飯】七飯町内でビーツなどの西洋野菜や道南ブランド米の「ふっくりん...
【北斗】大野農業高校（野村博之校長）の外崎智文さん（食品科学科３年）...
函館市は、昨年１０月末時点で要介護・要支援認定を受けた人が１万９６１...
【東京】高校バレー第７３回全日本バレーボール高校選手権大会（日本バレ...
市立函館保健所は５日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染...
函館出身で高知県在住の歌手、う～みさんが、歌手活動２０周年記念ＣＤア...