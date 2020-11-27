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函館市成年後見センターが主催する今年度２回目の市民後見人候補登録者フ...
函館市地域包括支援センターときとう（長谷山哲平センター長）は１４日、...
函館市内で高齢者施設を運営する「吉住」（吉住アツ子社長）は１３、１４...
【江差】桧山振興局はこのほど、桧山合同庁舎で「農業と障がい者福祉の連...
【知内】町郷土資料館はこのほど、「第５回知内学のすすめ」を開いた。町...
【せたな】地域福祉活動の一助にと、生命保険協会函館協会（会長・石桁健...
函館市と市社会福祉協議会が共催する今年度の「くらしのサポーター養成事...
函館市社会福祉協議会（市社協）は１０月２９、３０日の両日、今年度の地...
杉崎福祉財団（函館市港町１、上出眞也理事長）は１０月２９日、福祉施設...
第一生命保険函館支社五稜郭営業オフィス（函館市本町）は、冬を前に児童...
函館市の工藤寿樹市長は２６日の定例記者会見で、宿泊料金の助成やグルメ...
大規保存修理工事中の国の重要文化財「遺愛学院本館」（函館市杉並町）の...
函館市西部地区を拠点に活動する合同会社箱バル不動産（末広町、蒲生寛之...
函館市は２６日、同市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染したと発...
道選挙管理委員会は２７日付の道公報で、道内の政党、政治団体から提出の...
函館西署（奈良敏明署長）と函館西高校（佐藤裕之校長）は２５日、犯罪の...
【札幌】２６日午前９時５分ごろ、札幌市のＪＲ函館線白石駅構内で、線路...
スナップ・アイ／スポーツグラフ...
函館市本町のスナック「三・三」（金澤たまき店主）は２１日、札幌市在住...
○…国・特別史跡の五稜郭跡を電飾で飾る「五稜星の夢イルミネーション」...