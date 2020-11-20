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函館市内で高齢者施設を運営する「吉住」（吉住アツ子社長）は１３、１４...
【江差】桧山振興局はこのほど、桧山合同庁舎で「農業と障がい者福祉の連...
【知内】町郷土資料館はこのほど、「第５回知内学のすすめ」を開いた。町...
【せたな】地域福祉活動の一助にと、生命保険協会函館協会（会長・石桁健...
函館市と市社会福祉協議会が共催する今年度の「くらしのサポーター養成事...
函館市社会福祉協議会（市社協）は１０月２９、３０日の両日、今年度の地...
杉崎福祉財団（函館市港町１、上出眞也理事長）は１０月２９日、福祉施設...
第一生命保険函館支社五稜郭営業オフィス（函館市本町）は、冬を前に児童...
社会福祉法人函館恵愛会（函館、佐古一夫理事長）が運営する「クレドホテ...
【北斗】車いす利用者を送迎する福祉車両の安全運転講習会がこのほど、飯...
函館市と渡島総合振興局は１９日夜、市内の飲食店で新型コロナウイルス感...
函館市は１９日、道南での新型コロナウイルス感染者の急増を受け、道に対...
函館市は、市内の飲食店で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）...
函館大妻高校（池田延己校長）は、２０２３年に創立１００周年を迎えるの...
函館市議会は１９日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第４回臨...
柔道の第４２回函館市スポーツ少年団交歓会（函館市スポーツ少年団柔道部...
スナップ・アイ／スポーツグラフ...
わが国には世界に誇る無形文化遺産が多々ある。自然遺産などと違って国民...
「ＮＰＯ箱館写真の会」（野戸崇治代表）は１９日、オンライン資料の収集...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は１２月１日午後２時から、市民会館小...