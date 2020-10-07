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函館市は９月３０日、社会福祉施設などの職員らを対象にした新型コロナウ...
老人クラブ函館老松会（後藤美代子会長）は今年、創立６０周年を迎えた。...
赤い羽根共同募金運動が１日、全国一斉に始まった。函館空港では「第５９...
函館近郊で自社発行のフリーペーパーやチラシのポスティング業務を担う「...
函館市内で福祉用具事業や障害児支援を行う放課後デイサービスなどを展開...
函館市社会福祉協議会はこのほど、花びしホテルで今年度の「家族介護者交...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）は、敬老の日に合わせて１９～２１...
ＮＰＯ法人地域支援グループくりの木（函館市美原５、内藤厚子代表）は１...
函館近郊の情報を掲載するフリーペーパーを発行する「青いぽすと」（加藤...
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録後を見据えて、ガイドを目...
【森】第一生命函館支社森営業オフィスは、森町と七飯町にある飲食店など...
人材確保と定着のための働き方改革について学ぶセミナーが５日、函館商工...
テーオーホールディングス（小笠原康正社長）は５日、賃貸不動産の売却を...
建築工事業の前側建設（函館市豊川町、小板貞一社長）は９月３０日、北海...
水産加工業の三友食品（函館市住吉町、才木大輔社長）は９月３０日、北海...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、自宅で過ごす高齢者の運動不足を解消...
○…道南落語倶楽部（東家喜夢知こと佐藤之信会長）は４日、テーオーデパ...