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【木古内】町は、２０２１年４月に開設予定の「木古内町小規模多機能型居...
高齢者の生活支援や介護予防の活動に取り組む市民ボランティア「くらしの...
日本終活協会（函館市富岡町２、打田智明理事長）は８月、「身元保証・生...
函館市社会福祉協議会（市社協）は９月１１日、ノーマライゼーション推進...
【木古内】町共同募金委員会（大澤富士子会長）はこのほど、今年度の赤い...
就労継続支援Ｂ型事業所を運営するＮＰＯ法人「千蛍社」（函館市美原１、...
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函館市は、臨時休業などの影響で利用者が減少した公共施設の指定管理者へ...
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新型コロナウイルスの感染拡大を受け、函館市は、道内唯一の国指定文化財...
バドミントンの第７２回函館地区選手権大会兼佐々木俊雄杯争奪大会（函館...
中学硬式野球の第２９回秋季北海道リーグ（日本少年野球連盟北海道支部主...
今シーズン、９人の日本人野球選手が米メジャーリーグで奮闘中だ。１９６...
【七飯】北海道大沼国際交流協会は１０月４日、和太鼓朗読劇「石川啄木記...