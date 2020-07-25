この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市社会福祉協議会（市社協）と生活協同組合コープさっぽろの懇談会が...
函館市地域包括支援センターゆのかわ（佐々木康寛施設長）は１５日、函館...
日本自動車販売協会連合会（自販連）函館支部（河村祥史支部長）は８日、...
【七飯】七飯町社会福祉協議会（伊藤千恵子会長）は、今年も赤い羽根共同...
【北斗】北斗市野菜生産出荷組合（椛澤健一組合長）は２日、市内の介護、...
【七飯】七飯町内で、農業の人手不足を解決し、障害者の働く場所を創出す...
函館市は、認知症の症状やケアの流れなどをまとめた「知ってあんしん認知...
【札幌】北海道コカ・コーラボトリング（佐々木康行社長）は２６日、新型...
大手通販サイトアマゾンのプリント・オン・デマンド（ＰＯＤ）で個人出版...
ＮＰＯ法人おはよう共同作業所（函館市桔梗町、野澤朝子理事長）はこのほ...
○…昨年オープンしたピザ・パスタとワインの店「ヴァン・...
函館市青少年研修センター（ふるる函館）は２３日、「みんなで遊ぼう！ふ...
函館市新川町の就労継続支援Ａ型事業所アリスソリューション函館（中村守...
道南の山林の中などで、ユリ科のオオウバユリ（大姥百合）の花が目立ち始...
ものづくり・プログラミング教室「Ｂラボ」を運営する函館ラボラトリは２...
【鹿部】毎月第４日曜に開催するイベント「わくわくサンデー」が２６日午...
中国が２３日、火星に着陸する無人探査機「天問１号」を搭載した大型ロケ...
【木古内】道の駅「みそぎの郷きこない」は、店舗入り口に消毒液を設置、...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は２３日、同社の観光列車「なが...
江差追分の保存、伝承に尽力した人を表彰する功労表彰者が決まった。江差...