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医療法人徳洲会共愛会病院（函館市中島町、立石晋病院長）は今月から、泌...
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市立函館病院（森下清文院長）は１１日から、パネル展「市立函館病院～新...
市立函館病院（森下清文院長）の中央検査部遺伝子細胞生物検査センターは...
新型コロナウイルス感染後の重症化を抑える効果が期待される「抗体カクテ...
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遺愛女子高校吹奏楽局に所属する佐藤由渚さん（２年）がフルート部門（高...
キャンパス・コンソーシアム函館が主催する合同公開講座「函館学２０２１...
〇…北海道ユニセフ協会道南支部と北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２...
国内生産量日本一を誇る、函館産コンブの魅力をＰＲする「函館真昆布展」...
函館市文学館でこのほど「文学のひととき」が初めて開かれた。函館出身の...
函館五稜郭病院（中田智明病院長）は、１０月２５日から外来診療の「会計...
ネクスコ東日本北海道支社（札幌）は、今月１９日から利用できる道内高速...
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函館市内に４店舗を展開する老舗和菓子店、千秋庵総本家（本店・宝来町）...