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医療法人徳洲会共愛会病院（函館市中島町、立石晋病院長）は今月から、泌...
【北斗】北斗市が今月末までの希望者全員への実施を目指す新型コロナワク...
市立函館病院（森下清文院長）は１１日から、パネル展「市立函館病院～新...
市立函館病院（森下清文院長）の中央検査部遺伝子細胞生物検査センターは...
新型コロナウイルス感染後の重症化を抑える効果が期待される「抗体カクテ...
国立病院機構函館病院（川原町、加藤元嗣院長）はこのほど、函館新都市病...
函館五稜郭病院（中田智明病院長）は、小児科外来の常勤医を増員し、既存...
函館地方社会保障推進協議会（岩瀬英雄会長）は５日、函館市の本町交差点...
函館商工会議所（久保俊幸会頭）は４日、函館市医師会健診検査センター（...
函館市病院局は８月３０日にオンラインで開かれた市病院事業経営改革評議...
【北斗】ラグビーの第２９回道高校新人大会兼第２３回全国高校選抜大会道...
サッカーの第１５回北海道カブスリーグＵ―１５兼高円宮杯ＪＦＡＵ―１５...
函館市の五稜郭公園で３日、２日の大雨に打たれて落ちた葉が地面を覆い、...
函館石崎小学校（坂井顕也校長、児童１０人）で２日、交通安全を呼び掛け...
渡島総合振興局は３日、障害者の社会参加を推進する「イエローリボン運動...
○…道立函館美術館は６日午前１１時と午後１時から、松前高校書道部によ...
小林豊子きもの学院北海道（澤田親吾代表）と同講師会（佐藤豊美院会長）...
１０月３１日の夜。衆院選の開票速報に突如飛び込んできた、まるでハリウ...
遺愛女子高校（福島基輝校長）で、中国・北京出身の留学生、陳昱彤（チン...
「小さな親切」運動函館支部（奥野秀雄支部長）はこのほど、函館湯川小学...