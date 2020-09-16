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国立病院機構八雲病院の重症心身障がい患者が１８日、病院機能移転に伴っ...
函館市医師会（本間哲会長）は、新型コロナウイルスの検査に必要な検体採...
道南ドクターヘリ運航調整委員会はこのほど、２０１９年度の運航実績を公...
ＪＦＴＤ花キューピット（東京）は７日、新型コロナウイルス感染症の患者...
市立函館病院（森下清文院長）は４日から、がん患者の遺伝子を調べて適切...
【松前】永井歯科松前医院（逸見優院長）は７月２２日、町立松前病院の保...
函館市花園町の「クッキー薬局」（吉田邦章代表）は２０日、管理栄養士に...
函館稜北病院が取り組む医療・介護の全職種を対象とした函館ジェネラリス...
国立病院機構函館病院（函館市川原町１８、加藤元嗣院長）は今月から、形...
第３回定例函館市議会は１５日、一般質問終了後２件の決議案などを議決し...
放課後等デイサービスあすもグループと一般社団法人道南ｅスポーツ協会は...
出村ゆかり氏（市政クラブ） 新型コロナウイルス感染症を踏まえ、流行期...
【松前】町は１５日付で、７日間、正当な理由がなく欠勤したとして、総務...
函館大妻高校（池田延己校長）で１４日、若者の魚類消費拡大につなげよう...
函館市内の英語好きな高校生でつくる学生団体「ＴｅｅｎｓＬａｂ（ティー...
みちのく銀行＝関係分（１０月１日） ...
安倍晋三氏の後継を決める自民党総裁選で、菅義偉官房長官が新総裁に選ば...
【七飯】函館黒船地域活性化協議会（小林一輝会長）は１０月２、３の両日...
五稜郭タワー（函館市五稜郭町）は、渡島・桧山管内に住む６５歳以上を対...