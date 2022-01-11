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◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽７日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２４日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１０日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽３日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２６日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１９日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１２日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽５日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２９日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２２日...
【江差】町は１１日、役場庁舎内で勤務する職員３人に新型コロナウイルス...
ＪＲ北海道は１１日、発達した低気圧による荒天が見込まれるとして、函館...
【松前】松前町は１１日、町職員６人の新型コロナウイルス感染が確認され...
ＡＮＡ（全日空）は１１日、機材繰りのため函館―新千歳間の１往復２便を...
１１日に函館市民スケート場で開幕する予定だった第２４回函館新聞社杯ア...
函館地方気象台によると、低気圧が急速に発達しながら北海道付近を通過す...
【北斗】北斗消防の今年度出初め式が８日、市総合文化センターで行われ、...
【上ノ国】上ノ国八幡宮（松崎辰彦宮司）は９日、同町上ノ国の海岸で「ど...
【北斗】子どもたちのフリースペース「しゅくだいカフェ」（北斗市飯生１...