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健康ガイド

町村ガイド・健康（２３～２５日）

[ 健康ガイド ]

　◇北斗市　（２４日）▽４カ月児健診（保健センター／後０時５０分） 　...

町村ガイド・健康（２３～２５日）

健康ガイド／２４～３０日

[ 健康ガイド ]

　◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） 　▽２６日...

健康ガイド／２４～３０日

健康ガイド／１１月１７日～２３日

[ 健康ガイド ]

　◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） 　▽１９日...

健康ガイド／１１月１７日～２３日

健康ガイド／１１月１０日～１６日

[ 健康ガイド ]

　◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） 　▽１２日...

健康ガイド／１１月１０日～１６日

健康ガイド／１１月３日～９日

[ 健康ガイド ]

　◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） 　▽５日＝...

健康ガイド／１１月３日～９日

健康ガイド／１０月２０日～２６日

[ 健康ガイド ]

　◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） 　▽２２日...

健康ガイド／１０月２０日～２６日

健康ガイド／１０月１３日～１９日

[ 健康ガイド ]

　◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） 　▽１５日...

健康ガイド／１０月１３日～１９日

健康ガイド／１０月６日～１２日

[ 健康ガイド ]

　◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） 　▽８日＝...

健康ガイド／１０月６日～１２日
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健康ガイド／２４～３０日

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　◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） 　▽２６日...

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函館市内で新規感染者ゼロ

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　市立函館保健所は２３日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに感染した...

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