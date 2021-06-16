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◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１１日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽４日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２８日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２１日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１４日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽７日＝...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽３０日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２３日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１６日...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽９日＝...
【室蘭】陸上は１５日、室蘭市の入江運動公園陸上競技場で開幕。函館支部...
【写真特集】高体連陸上全道大会１日目（１５日） ...
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【小樽、赤井川】高体連道大会のサッカーは１５日、小樽市と後志管内赤井...
１９８０年代から９０年代前半、プロ野球の西武ライオンズが無類の強さを...
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【江差】第２回町議会定例会が１５日開会し、７氏が一般質問を行った。照...
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