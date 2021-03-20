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昨年９月、函館市駒場町６に就労移行支援事業所障害福祉サービスほっぷが...
陸上自衛隊千歳駐屯地で４年間、災害派遣部隊に所属後、函館、スペインの...
新型コロナウイルスの影響を受ける家庭や子どもを応援しようと、２月６、...
２０１３年から科学の楽しさを伝えようと函館市内・近郊で「サイエンス・...
昨年１２月に設立された上ノ国町中須田の農業法人「ＭＯＲＩ ＦＡＲＭ」...
コロナ禍でイベント中止が相次ぐ中、湯川寺（函館市湯川町３）はＳＮＳを...
全国９税関・地区税関の１つとして、北海道と北東北３県を管轄する函館税...
菓子材料だけで自然や生き物などの花鳥風月を表現する工芸菓子の分野で、...
函館市の公益施設、はこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館３階）...
道南のものづくりを支える人材を育成する道立函館高等技術専門学院（函館...
函館家庭生活カウンセラー養成講座運営委員会は、カウンセリング研修３級...
道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、鈴木一弘学院長）は、２０２１...
函館市松陰町のスペイン料理店「マルモンターニャ」（塩田和裕店長）は２...
函館市病院局は１９日、市立函館病院の入院前や退院後のベッド搬送を担当...
【七飯】町は１９日、源泉ポンプの故障で臨時休業中だった町健康センター...
ＮＨＫ函館放送局は、２５日に放送するラジオ特番「道南発！＃北海道ピッ...
函館国際観光コンベンション協会は５月１０日まで、インスタグラムを使っ...
函大付属柏稜高校は１９日、野球部監督に函大付属有斗高硬式野球部の野村...
市立函館博物館は１９日、１９３４（昭和９）年３月２１日の函館大火の歴...