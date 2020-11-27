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筆者が毎日、出社後一番最初にする作業は「迷惑メールの削除」。長年同じ...
トランプ米大統領が、勝利宣言したバイデン次期大統領への政権移行に向け...
登山者から環境保全のための保全協力金（入山料）を求める動きが、全国的...
１９日の函館は最高気温が平年より約１１度高い１９・９度で、１１月とし...
日本人宇宙飛行士の野口聡一さんが上空４００キロの国際宇宙ステーション...
やや旧聞になるが、ＪＲ東日本が今年９月、「新幹線物流など列車を活用し...
わが国には世界に誇る無形文化遺産が多々ある。自然遺産などと違って国民...
函館市内や渡島、桧山管内で連日、新型コロナウイルスの感染者が確認され...
米グーグルが日本向けの新型コロナウイルス感染予測を公表した。１５日か...
冬の足音が急に高く聞こえ始めた。気温は一気に下がり、最高気温が１０度...
函館市の工藤寿樹市長は２６日の定例記者会見で、宿泊料金の助成やグルメ...
大規保存修理工事中の国の重要文化財「遺愛学院本館」（函館市杉並町）の...
函館市西部地区を拠点に活動する合同会社箱バル不動産（末広町、蒲生寛之...
函館市は２６日、同市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染したと発...
道選挙管理委員会は２７日付の道公報で、道内の政党、政治団体から提出の...
函館西署（奈良敏明署長）と函館西高校（佐藤裕之校長）は２５日、犯罪の...
【札幌】２６日午前９時５分ごろ、札幌市のＪＲ函館線白石駅構内で、線路...
スナップ・アイ／スポーツグラフ...
函館市本町のスナック「三・三」（金澤たまき店主）は２１日、札幌市在住...
○…国・特別史跡の五稜郭跡を電飾で飾る「五稜星の夢イルミネーション」...