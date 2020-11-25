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登山者から環境保全のための保全協力金（入山料）を求める動きが、全国的...
１９日の函館は最高気温が平年より約１１度高い１９・９度で、１１月とし...
日本人宇宙飛行士の野口聡一さんが上空４００キロの国際宇宙ステーション...
やや旧聞になるが、ＪＲ東日本が今年９月、「新幹線物流など列車を活用し...
わが国には世界に誇る無形文化遺産が多々ある。自然遺産などと違って国民...
函館市内や渡島、桧山管内で連日、新型コロナウイルスの感染者が確認され...
米グーグルが日本向けの新型コロナウイルス感染予測を公表した。１５日か...
冬の足音が急に高く聞こえ始めた。気温は一気に下がり、最高気温が１０度...
大相撲の琴奨菊（３６）が引退を決意した。大関として活躍したが現在は十...
今年１０月の愛知県岡崎市の市長選挙で、新型コロナ禍で苦しむ市民に一律...
【北斗】市内の小中学生、高校生による「子ども議会」が２４日、市役所内...
函館市文化財保護審議会（上平幸好会長）は１９日、市役所で今年度２回目...
函館市の工藤寿樹市長と教育委員会で構成する「市総合教育会議」が２０日...
第４回函館市議会臨時会が２４日開会し、職員の期末手当の支給率を改定す...
書道の普及、発展に尽力し、昨年２月に死去した函館の書家、千葉軒岳（本...
電解水生成装置の販売代理店「カドック」（函館市花園町、加藤省吾社長）...
道と道弁護士会連合会は２５日の「道犯罪被害を考える日」の関連事業の一...
世界文化遺産登録を目指す縄文文化を生かした今後のまちづくりを考える「...
函館短大食物栄養学科の１年生２０人は２４日、地域住民との交流や食品ロ...
函館中央署（上野泰広署長）は２４日、函館方面防犯協会連合会会長の千葉...