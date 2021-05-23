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函館市企業局交通部によると、函館市電の４月の乗客数は前年同月比３３・...
日本旅行（東京）は、新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急事態宣言発...
ＪＲ北海道は、道への新型コロナウイルス緊急事態宣言発令などを受けた利...
ＪＡＬ（日本航空）は２０日、機材メンテナンスのため、函館―丘珠間の１...
新型コロナウイルスの感染拡大による北海道への緊急事態宣言発令に伴い、...
函館市湯川町３のホテル入川跡地に、ホテル「函館湯の川温泉 海と灯／ヒ...
国土交通省が評価する「内航船省エネルギー格付制度」で、津軽海峡フェリ...
全日空（ＡＮＡ）は新型コロナウイルスの影響による需要動向から、１３～...
【松前】町とＮＴＴ東日本北海道南支店（立田努支店長）はこのほど、テレ...
小型電動バイクのレンタル店「旅ショップｍｉｎａ」（函館市末広町７）が...
高体連函館支部予選のソフトテニスは２０～２２日、千代台公園テニスコー...
高体連函館支部予選の柔道は２１日、函館アリーナで団体戦と個人戦を行っ...
函館軟野連あさ野球...
【苫小牧】北海道六大学野球Ⅰ部春季リーグ（道学生野球連盟主催）最終節...
応援したい自治体に寄付ができる「ふるさと納税」の函館市の２０２０年度...
【北斗】新型コロナウイルス禍で生活苦に陥っている外国人留学生に対し、...
函館市の２０２０年度の除雪費は、本庁管内（４支所管内を除く）で前年比...
新型コロナウイルス禍で収入が減った人の割合が女性は男性の約２倍に上る...
在札幌ロシア連邦総領事館のソコロフ・ボリス函館事務所長（６３）が２１...
新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐり、各自治体で予約がとれない、...