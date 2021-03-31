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函館新外環状道路の空港道路（１０キロ）は２８日、全線開通した。函館Ｉ...
■松本組土木部次長 大高延之さん 担当工区は日吉ＩＣ付近の道路改良...
■函館市長 工藤寿樹氏 函館新外環状道路の空港道路のうち、赤川ＩＣ...
■函館開発建設部長 樺澤孝人氏 函館開発建設部が整備を進めておりま...
■渡島総合振興局長 鳴海拓史氏 函館新外環状道路の「赤川～函館空港...
函館新外環状道路の空港道路（１０キロ）のうち、赤川インターチェンジ（...
【北斗】北海道新幹線（新函館北斗―新青森）は２６日、開業５周年を迎え...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は２６日、開業５周年記念事業の...
北海道と本州の旅客輸送の大動脈・北海道新幹線（新函館北斗―新青森）が...
【七飯】ＪＲ北海道は２５日、函館新幹線総合車両所（七飯町飯田町）内の...
【北斗】２６日に東京で行われた全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテ...
新型コロナウイルスワクチンの接種時期について、函館市は、６５歳以上の...
国の２０２１年度予算が成立したのを受けて、函館開発建設部は３０日、管...
杉崎福祉財団（函館市港町１、上出眞也理事長）は３０日、児童の健全な育...
函館市企業局経営懇話会（三浦汀介会長）の今年度２回目の会合が２５日、...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２７日、函館市地域交流まちづくりセ...
卓球の第１３回北日本オープンニッタク杯（卓球ハウスファミリー主催）が...
【北斗】北斗市内の運動公園（押上）では、春休みを利用した陸上や野球な...
法務省人事（３１日、関係分） 退職...
高校バスケットボールのアリーナ強化練習会（バスケットボール指導者有志...