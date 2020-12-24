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ＪＲ北海道は来春のダイヤ改正について、３月１３日から適用すると発表し...
函館バス（森健二社長）は、１９日から縄文ＰＲバス「ＧＯ！縄文号」を函...
航空各社は１８日、年末年始期間（２５日～１月３日）の予約状況を発表し...
政府は１４日、国内観光の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏトラベル」を２８日から...
インド発のホテルチェーン「ＯＹＯ（オヨ）ホテル」を日本国内で展開する...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は、１２日から「夜景列車２０２...
ＪＲ北海道は１０日、年末年始期間（２５日～来年１月５日の１２日間）の...
ＪＲ北海道は９日、来春のダイヤ見直し内容を明らかにした。新型コロナウ...
函館市は７日、２０２０年度上期（４～９月）の観光客数（推計値）が、前...
函館市の２０２０年度上半期（４～９月）の観光客数は１８４万１０００人...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は、北斗市在住の藤枝...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は来年１月１０日午前１０時から、冬休...
■なないろ・ななえ２００万人突破（２月） 【七飯】道の駅「なないろ...
バドミントンの第３６回函館地区一般クラブ対抗大会（函館地区バドミント...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（市戸ゆたか団...
２月末、卒業式に向けた歌の練習指導で函館市内の小学校を訪れたのを最後...
ソフトバンクが通信データ容量２０ギガバイトを月額２９８０円で利用でき...
【北斗】大野農業高校（野村博之校長）は今月中旬から毎夜、国連が提唱す...
クリスマスを目前に控え、函館市内の菓子店ではクリスマスケーキの製造や...