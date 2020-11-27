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新型コロナウイルスの感染が広がる中で迎えた１１月の３連休（２１～２３...
【七飯】函館七飯スノーパークを運営する鈴木商会（東京、鈴木一正社長）...
日本航空（ＪＡＬ）がディズニー映画「ファンタジア」の公開８０周年を記...
ＪＲ北海道は北海道新幹線（新函館北斗―新青森間）が来年３月に開業５周...
津軽海峡フェリー（函館市港町３、村上玉樹社長）は、従来の割引サービス...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で乗客数の減少が続いていた函館市電は...
国土交通省が新型コロナウイルス感染防止を目的として、東京都内のタクシ...
高齢者や障害者の旅行に対応した環境を整える「バリアフリー観光」につい...
来年３月１日からの運営事業開始を予定する「函館空港の運営に関する協議...
ＪＲ北海道が北海道鉄道１４０年の節目に製作した多目的特急車両「はまな...
函館市の工藤寿樹市長は２６日の定例記者会見で、宿泊料金の助成やグルメ...
大規保存修理工事中の国の重要文化財「遺愛学院本館」（函館市杉並町）の...
函館市西部地区を拠点に活動する合同会社箱バル不動産（末広町、蒲生寛之...
函館市は２６日、同市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染したと発...
道選挙管理委員会は２７日付の道公報で、道内の政党、政治団体から提出の...
函館西署（奈良敏明署長）と函館西高校（佐藤裕之校長）は２５日、犯罪の...
【札幌】２６日午前９時５分ごろ、札幌市のＪＲ函館線白石駅構内で、線路...
スナップ・アイ／スポーツグラフ...
函館市本町のスナック「三・三」（金澤たまき店主）は２１日、札幌市在住...
○…国・特別史跡の五稜郭跡を電飾で飾る「五稜星の夢イルミネーション」...