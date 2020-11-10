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国土交通省が新型コロナウイルス感染防止を目的として、東京都内のタクシ...
高齢者や障害者の旅行に対応した環境を整える「バリアフリー観光」につい...
来年３月１日からの運営事業開始を予定する「函館空港の運営に関する協議...
ＪＲ北海道が北海道鉄道１４０年の節目に製作した多目的特急車両「はまな...
【函館、鹿部、七飯】函館市湯川町１のホテル「湯元 啄木亭」では、鹿部...
【七飯】函館地区トラック協会（藤山幸伸会長）は２９日、七飯町パークゴ...
旅行業のオールイントラベル（函館市富岡町１、林真彦社長）は１０月から...
ＪＲ北海道の島田修社長が２２日、函館市青函連絡船記念館摩周丸を訪れ、...
函館空港周辺の観光振興に向け、航空会社や観光事業者が１５～１７日、鹿...
ＪＡＬ（日本航空）が客室乗務員（ＣＡ）を地方に配置し、地域活性化に向...
新型コロナウイルスの感染が道内で急拡大し、道南でも１１月に入って新規...
【上ノ国】町は９日、同町の魅力開発のため、上ノ国開発株式会社（丸山和...
函館大妻高校の食物健康科２年生３４人が手作りした特製弁当「大妻日和」...
函館五稜郭支援学校（田近憲二校長）の環境・流通サポート科３年生、佐々...
輸入車販売を手掛ける北海道ブブ（札幌）は７日、フォルクスワーゲン函館...
春高バレーにつながる第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代...
少年野球の第２２回テトラ杯争奪大会（ホテルテトラ主催）の決勝が３日、...
◇１０月例会（１０月１８日、すずらん丘公園パークゴルフ場） 【男子...
◇交流パークゴルフ大会（１０月１６日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...
今年もこの季節がやってきた。５日に発表された新語・流行語大賞にノミネ...