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新型コロナウイルス感染拡大の影響で乗客数の減少が続いていた函館市電は...
高齢者や障害者の旅行に対応した環境を整える「バリアフリー観光」につい...
来年３月１日からの運営事業開始を予定する「函館空港の運営に関する協議...
ＪＲ北海道が北海道鉄道１４０年の節目に製作した多目的特急車両「はまな...
【函館、鹿部、七飯】函館市湯川町１のホテル「湯元 啄木亭」では、鹿部...
【七飯】函館地区トラック協会（藤山幸伸会長）は２９日、七飯町パークゴ...
旅行業のオールイントラベル（函館市富岡町１、林真彦社長）は１０月から...
ＪＲ北海道の島田修社長が２２日、函館市青函連絡船記念館摩周丸を訪れ、...
函館空港周辺の観光振興に向け、航空会社や観光事業者が１５～１７日、鹿...
ＪＡＬ（日本航空）が客室乗務員（ＣＡ）を地方に配置し、地域活性化に向...
新型コロナウイルスの感染が道内で急拡大し、道南でも１１月に入って新規...
【上ノ国】町は９日、同町の魅力開発のため、上ノ国開発株式会社（丸山和...
函館大妻高校の食物健康科２年生３４人が手作りした特製弁当「大妻日和」...
函館五稜郭支援学校（田近憲二校長）の環境・流通サポート科３年生、佐々...
輸入車販売を手掛ける北海道ブブ（札幌）は７日、フォルクスワーゲン函館...
春高バレーにつながる第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代...
少年野球の第２２回テトラ杯争奪大会（ホテルテトラ主催）の決勝が３日、...
◇１０月例会（１０月１８日、すずらん丘公園パークゴルフ場） 【男子...
◇交流パークゴルフ大会（１０月１６日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...
今年もこの季節がやってきた。５日に発表された新語・流行語大賞にノミネ...