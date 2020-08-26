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ＪＡＬ（日本航空）グループは１８日、冬期ダイヤ（１０月２５日～来年３...
ＪＲ北海道は１８日、お盆期間（７～１７日）の利用実績を発表した。北海...
お盆休みが終わったが、今年は新型コロナウイルスの感染拡大が影響し、帰...
函館市が市内宿泊施設の宿泊者１人に２０００円分のチケットを進呈する「...
【七飯】ＪＴＢ道事業部函館オフィス（函館市本町）は１１日から、１０月...
ＪＲ新函館北斗駅（北斗市市渡１）の清掃業務を受託する総合ビルメンテナ...
道は今年度、道内の飲食店や観光施設で食のユニバーサル対応（できるだけ...
函館市と函館国際観光コンベンション協会は５日、来函客に対するアンケー...
航空各社はお盆期間（７～１６日）の予約状況をまとめた。新型コロナウイ...
【七飯】大沼国定公園内の遊歩道で、沼から上がってきたカルガモの親子が...
【森】少年野球の太陽グループ杯争奪第２７回北海道選抜大会渡島支部大会...
〇…市立函館図書館の初代館長を務めた岡田健蔵氏の著作物...
函館新聞社と日本将棋連盟函館中央支部は、毎年夏から秋にかけて渡島、桧...
「狭くて限りはあるが、小物でも写真でも絵でも、こぢんまりと展示したい...
気象庁のホームページ（ＨＰ）で２０日に発表された全国の１カ月予想では...
道教育大附属函館小学校（北村博幸校長）で２５日、函館バス（森健二社長...
【北斗】秋葉賢也首相補佐官（自民、衆院宮城２区）が２５日、北斗市の池...
新型コロナウイルスの感染が全国で拡大する中、冬の一大イベント「はこだ...
【北斗】北斗市の池田達雄市長は２５日、記者会見し、今年度第７弾となる...