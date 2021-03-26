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センチュリーマリーナ函館（函館市大手町、浅野清貴総支配人）は１０日か...
公益財団法人ニッセイ緑の財団（東京）は、新型コロナウイルス対策として...
函館どつく（函館市弁天町、関川義紀社長）は新型コロナウイルスの影響に...
函館商工会議所で１４日に開かれた第１３１回段位認定試験（日本珠算連盟...
ガソリンスタンドなどを運営する池見石油店（函館市西桔梗町、石塚大社長...
道は今月末まで、潜在人材掘り起こし推進事業を函館市で行っている。子育...
【上ノ国】今年度の第２回桧山管内洋上風力連絡協議会幹事会が１６日、町...
家探しポータルサイト「不動産連合隊」を運営するラルズネット（函館市桔...
道内を中心に活動する３人組の音楽ユニット「ＨＡＭＢＵＲＧＥＲＢＯＹＳ...
【七飯】大沼ビールを製造販売しているブロイハウス大沼（北口良一社長）...
函館商業高校（古室信行校長）の会計ビジネス科３年、北原萌果さん（１８...
函館市西部地区まちぐらし検討会議（座長・岡本誠公立はこだて未来大教授...
４月に函館市戸井地区の４小中学校が統合して開校する函館戸井学園の校舎...
函館バスが同社労働組合幹部らに対し懲戒解雇、停職などの懲戒処分を行っ...
函館市内の造園業者でつくる函館造園建設業協同組合（高瀬勝彦理事長、加...
日本郵便北海道支社 （関係分、４...
知内町 （４月１日） ◇課長級...
「まさか！」。思わず声を上げてしまった。政府が今国会に提出した法案・...
「自ら支援を求めることが難しい高齢者や障害者などへの司法アクセス改善...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは２７日午...