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函館地域産業振興財団（久保俊幸理事長）は１６日、道立工業技術センター...
池見石油店（函館市西桔梗町、石塚大社長）は１３日、社会福祉法人育星園...
総合物流業のキョーツー（北斗市、藤山幸伸社長）は２日、函館山ロープウ...
函館朝市で１日、電子マネープラットフォーム・ポケペイを利用した独自の...
即戦力として企業に貢献できるスキルを磨く「新入社員セミナー」（函館商...
飲食店運営・不動産賃貸のまちづくり五稜郭（函館市本町、久保一夫社長）...
厚生労働省と中央労働災害防止協会が主唱する「全国安全週間」が７月１日...
１８９６（明治２９）年創業の函館どつく函館造船所（函館市弁天町）は、...
６０歳以上の雇用者数が２０１８年には０８年比で１・５倍に増加する中、...
【北斗、八雲】板金施工請負業の「プロテック」（北斗市追分３、富樫孝樹...
函館市内で３カ月ぶりに新型コロナウイルスの感染が確認された。道内外で...
特殊詐欺被害を未然に防いだとして、函館中央署（上野泰広署長）は３０日...
函館市教委は２９日、同日で開館１０周年を迎えた箱館奉行所で、「ドロー...
原子力規制委員会が２９日、青森県六ケ所村で建設中の使用済み核燃料再処...
函館市は３０日、日本自動車販売協会連合会函館支部（河村祥史支部長）の...
函館市は３０日、２９日に新型コロナウイルス感染が確認された市内の年齢...
函館馬主協会（河内孝夫会長）は３０日、新型コロナウイルス感染症対策に...
函館市と北斗市は８月１、２の両日、イオン上磯店（北斗市七重浜４）１階...
ＮＰＯ法人函館エコロジークラブが運営する函館市熱帯植物園（市湯川町３...
【八雲、鹿部】サッカーの函館牛乳Ｕ－１２フェスティバル（函館市スポー...