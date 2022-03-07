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函館商工信用組合（千歳町、山本富靖理事長）は３日、全国の信用組合で取...
函館税関は１月の函館港外国貿易概況（速報）をまとめた。輸出額は非金属...
【札幌】道産加工品のトップランナーを選定する「北のハイグレード食品２...
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東日本大震災から１１日で１１年を迎えるにあたり、ＫＤＤＩ東北総支社と...
新型コロナウイルス収束後の観光を考える「アフターコロナの観光戦略～Ｌ...
〇…生命保険協会函館協会（会長・北村太日本生命函館支社長）は３日、函...
道は、道内での今冬（昨年１１月１日～今年２月２８日）に発生した雪によ...
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北海道付近で強い冬型の気圧配置となった影響で、渡島・桧山地方は６日、...
函館市文化・スポーツ振興財団は６日、市民会館大ホールで、スタインウェ...
ガソリン・灯油価格が高止まりどころか、さらなる高騰が懸念されている。...
お笑いスター発掘プロジェクト「ザ・笑（ショウ）タイム」が６日、函館コ...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は４日、１月の雇用失業情勢を発表し...