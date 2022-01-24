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２０１９年１月末で閉店した旧棒二森屋アネックスの建物を活用しテナント...
米国・ニューヨーク発祥の食のセレクトショップ「ディーン＆デルーカ」の...
日本航空（ＪＡＬ）函館空港チェックインカウンターに２２日、日本のサク...
帯広市や近隣の地場産品を販売する物産展「とかち帯広うまいものフェア」...
ＪＲ函館駅前・大門地区の店舗でつくる函館都心商店街振興組合（渡辺良三...
【北斗】ＪＲ新函館北斗駅は、来訪者に今年１年の願いや合格祈願を書き込...
帯広物産協会（帯広）が主催する「第６回とかち帯広うまいものフェア」が...
函館豆腐油揚組合（工藤英洋理事長、加盟６社）は、豆腐店の店主自ら育て...
【七飯】たい焼き店「中村屋ななえ店」（町本町４、和田博美代表）はこの...
北海道・函館モーモータクシー（豊川町、小川司社長）はこのほど、タクシ...
連載小説「秀吉と本因坊」が２３日完結した。時代小説の人気作家・坂岡真...
遺愛女子高校出身の函館市議会の女性議員３人でつくる、函館市議遺愛ＯＧ...
○…函館ＹＷＣＡ（函館市松陰町）は、毎年好評の熊本県産...
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北海道付近で冬型の気圧配置が緩んだため、２３日の函館市内は日中に晴れ...
道警本部厚生課は２３日、函館中央署留置管理課巡査の２０代の男性警察官...
函館少年刑務所は２３日、４０代男性刑務官１人が新型コロナウイルスに感...
函館市乃木町の主婦で、市内の「書法 勝游社（しょうゆうしゃ）」（上山...