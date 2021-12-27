この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
北海道エアシステム（ＨＡＣ）が所有する「ＳＡＡＢ（サーブ）３４０Ｂ型...
北海道コカ・コーラボトリング（札幌市、佐々木康行社長）は２４日、函館...
函館市本町の無印良品シエスタハコダテは２４日、青柳町会館（同町２３）...
食品・酒類小売業やカフェ経営を手掛ける「十字屋」（函館市末広町、菅原...
函館市亀田支所管内の店舗などでつくる市亀田商工会（三浦理会長）は、約...
【上ノ国】町商工会青年部（久末元部長）は１０月から、ホームページ作成...
七飯町の酒販店「冨原商店」の冨原節子代表が中心となり、２０１９年１２...
ＪＲ函館駅前の商業施設・キラリス函館の地階に「カレーショップ キミと...
【札幌】現在発売中の「年末ジャンボ宝くじ」のＰＲで、宝くじ幸運の女神...
日本珠算連盟函館支部（竹内正幸支部長）は１２日、第２９回日本珠算連盟...
■七重小の３人が準和食王（２月） 【七飯】農林水産省が主催する「第...
２０２１年の世相を表現する「創作四字熟語」（住友生命保険相互会社主催...
函館のハンドメイド作家ｌａｐｉｓさんの写真展「Ｓｍｉｌｉｎｇ＊７－あ...
道教育大学附属特別支援学校（青山眞二校長）で２０日、高等部の日頃の成...
函館市は今月から、１人親家庭の相談窓口として、市役所本庁舎と亀田支所...
ＭＥＧＡドン・キホーテ函館店（函館市美原１）で５日始まったお菓子の家...
今年最後の日曜日となった２６日、函館市民の台所として親しまれる「はこ...
北海道エアシステム（ＨＡＣ）が所有する「ＳＡＡＢ（サーブ）３４０Ｂ型...
〇…道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長）の１年Ｂ組３４人がこのほど...
作品を通して美術の鑑賞のポイントを紹介する特別展「美術をまるごと楽し...