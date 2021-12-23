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七飯町の酒販店「冨原商店」の冨原節子代表が中心となり、２０１９年１２...
ＪＲ函館駅前の商業施設・キラリス函館の地階に「カレーショップ キミと...
【札幌】現在発売中の「年末ジャンボ宝くじ」のＰＲで、宝くじ幸運の女神...
日本珠算連盟函館支部（竹内正幸支部長）は１２日、第２９回日本珠算連盟...
【札幌】ふるさと納税の理解促進を図るためのイベント「ふるさと応援フェ...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）は１９日、道南いさりび鉄道札苅駅...
函館市企業局交通部によると、函館市電の１１月の乗客数は前年同月比８・...
９月末から京王重機整備（東京）の工場で車体改修を行っていた函館市電８...
内外情勢調査会函館支部の１２月懇談会が１４日、ホテル函館ロイヤルで開...
【上ノ国】町内産野菜と豚肉を使用するレトルト商品「神の国ポークカレー...
【北斗】上磯吹奏楽団（高橋聡団長）は２５日午後５時半から、北斗市総合...
【上ノ国】町商工会青年部（久末元部長）は１０月から、ホームページ作成...
【八雲、長万部】２３日午前９時５５分ごろ、八雲町内浦町や東雲町など町...
【江差、上ノ国】桧山管内の小学生を対象とした今年度の「ひやまリサイク...
◇北斗市（２４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２４日）▽乳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （２４...
函館大妻高校（池田延己校長）で１３、１４の両日、辻調理師専門学校（大...
南茅部高校（藤井浩之校長）で１４日、「企業・学校訪問発表会」が開かれ...
函館商業高校（古室信行校長）で２０日、流通ビジネス科の生徒による課題...
大人の手を借りながら工事現場などで活躍する小型バックホウの操縦を体験...