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函館市企業局交通部によると、函館市電の１１月の乗客数は前年同月比８・...
９月末から京王重機整備（東京）の工場で車体改修を行っていた函館市電８...
内外情勢調査会函館支部の１２月懇談会が１４日、ホテル函館ロイヤルで開...
【上ノ国】町内産野菜と豚肉を使用するレトルト商品「神の国ポークカレー...
【北斗】石油設備管理、輸送などを手がける北斗興業（市七重浜６、高田宏...
明治時代から森町尾白内で定置網漁（大某網）を営んでいた「カネニ藤田漁...
三和防災（函館市西桔梗町、佐藤雄亮社長）は１４日、函館市に防災用ＬＥ...
函館の若手漁師集団「ハコダテフィッシャーマンズ」が函館沖で漁獲した魚...
青森県弘前市の観光ＰＲイベント「すぐそこちかいね！弘前キャンペーン」...
函館市元町のフレンチレストラン「メゾンフジヤ函館」（藤谷圭介代表）は...
【鹿部】鹿部商工会青年部は、新型コロナウイルス収束の見通しが立たない...
【木古内】町は、来年４月１日から勤務し図書室業務全般に従事する、司書...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）は１９日、道南いさりび鉄道札苅駅...
【七飯】町教委は１８日、町文化センターで家庭教育・子どもチャレンジ講...
【乙部】食堂併設の農産物直売所「たごまる」は１８日、同所で今年を締め...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２４日...
渡島保健所は２１日、管内の７０代男性１人が腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ...
津軽海峡フェリーは２１日、大間港の海上荒天で函館―大間間の１往復２便...