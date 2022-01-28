この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市内に昨年、５４年ぶりに誕生した酒蔵「五稜乃蔵」（亀尾町２８）の...
【七飯】函館七飯スノーパークなどを経営する鈴木商会（東京、鈴木一正社...
【森】町御幸町の焼き芋店「ヤキイモクニヤ」は、今月から千葉県産の熟成...
帯広市や近隣の地場産品を販売する物産展「とかち帯広うまいものフェア」...
帯広物産協会（帯広）が主催する「第６回とかち帯広うまいものフェア」が...
函館豆腐油揚組合（工藤英洋理事長、加盟６社）は、豆腐店の店主自ら育て...
函館市内に昨年、５４年ぶりに誕生した酒蔵「五稜乃蔵」（亀尾町２８）で...
コンビニエンスストア大手のファミリーマート（東京）は１８日から、道内...
フォーポイントバイシェラトン函館（上谷智雄総支配人）で１５日、「トラ...
函館の弁当販売店「甚兵衛」は３１日まで、新商品２点を含む子ども向けの...
新型コロナウイルスの状況（１月２８日）...
■要介護ゼロの街を目指す スポーツクラブやフリーのフィットネス...
函館市中島廉売（中島町）内の紺地鮮魚（紺地慶一社長）は、店頭のゴッコ...
【森】町濁川地区で、地熱水を熱源にした今季の促成キュウリの収穫と出荷...
【北斗】北斗市に拠点を置くワイナリー「ドゥエ・プンティ・ヴィンヤーズ...
【江差】町技能者協会（成田司会長）は２月３日午前９時から、桧山地域人...
【厚沢部】町上里の太鼓山スキー場が３季ぶりにオープンした。厚沢部スキ...
【札幌、旭川、小樽】道などは２８日、道内で新たに２７７５人が新型コロ...
市立函館保健所は２８日、函館市内で新たに１５９人の新型コロナウイルス...
飲み物の糖分にご用心！ 皆さんは日常でどのような飲み物を飲んでいます...