この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
帯広物産協会（帯広）が主催する「第６回とかち帯広うまいものフェア」が...
函館豆腐油揚組合（工藤英洋理事長、加盟６社）は、豆腐店の店主自ら育て...
函館市内に昨年、５４年ぶりに誕生した酒蔵「五稜乃蔵」（亀尾町２８）で...
コンビニエンスストア大手のファミリーマート（東京）は１８日から、道内...
フォーポイントバイシェラトン函館（上谷智雄総支配人）で１５日、「トラ...
函館の弁当販売店「甚兵衛」は３１日まで、新商品２点を含む子ども向けの...
函館市亀田港町の安川農園（安川満江代表）は、自家製サツマイモ「シルク...
【上ノ国】町の食の魅力を発信する「上ノ国ゆいっこ倶楽部」（小林恭平代...
【乙部】町館浦の地域商社、おとべ創生は昨年１２月２９日から、町内のコ...
【上ノ国】旧湯ノ岱小学校（町湯ノ岱）を改修したワイン醸造所「上ノ国ワ...
フットサルの全道選手権Ｕ―１４函館地区予選大会（道サッカー協会、道フ...
市立函館保健所は２２日、新型コロナウイルス感染者の急増を受けて、濃厚...
函館市西部地区のこれからを考えるトークイベント「函館・西部地区のＲｅ...
北海道太平洋生コン（函館市昭和２、井町孝彦社長）は２０日、フードバン...
北海道電力函館支社と北海道電力ネットワーク函館支店は２１日、北海道国...
遺愛女子中学・高校（福島基輝校長）は賞味期限が迫った備蓄食料を有効活...
米国・ニューヨーク発祥の食のセレクトショップ「ディーン＆デルーカ」の...
函館市出身の丹内祐次騎手（３６）がウインキートス号で昨年の有馬記念（...
★道職員へスマホ貸与へ（１６日） 道は今年から、公用のスマートフォン...
【乙部】町鳥山―館浦間の国道２２９号が岩盤崩壊に伴い通行止めとなって...