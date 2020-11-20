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フォーポイントバイシェラトン函館（若松町）で１４日、「ウイークエンド...
ハム・ソーセージ製造販売の「函館カール・レイモン」（函館市鈴蘭丘町、...
函館市や近郊のパン屋など８店舗のパンを扱うパンのセレクトショップ「は...
【江差】そば辰ゆがの会（西海谷望会長）などは７日、旧朝日小学校で手打...
【乙部】町地域資源利活用推進協議会（田中義人会長）は８日、町館浦の飲...
新たなワイン生産地として注目される道南産ワインの販路と消費拡大を図ろ...
菓子・総菜製造販売のカドウフーズ（函館市追分町、嘉堂聖也社長）と海産...
【七飯】小野養鶏場（町鶴野、小野美孝代表）の直営店「里山楽房（さとや...
函館では珍しいジャガイモ専門店「じゃがいもＦＡＣＴＯＲＹ（ファクトリ...
シエスタハコダテ（函館市本町）に出店予定のコーヒーチェーン大手・スタ...
函館市と渡島総合振興局は１９日夜、市内の飲食店で新型コロナウイルス感...
函館市は１９日、道南での新型コロナウイルス感染者の急増を受け、道に対...
函館市は、市内の飲食店で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）...
函館大妻高校（池田延己校長）は、２０２３年に創立１００周年を迎えるの...
函館市議会は１９日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第４回臨...
柔道の第４２回函館市スポーツ少年団交歓会（函館市スポーツ少年団柔道部...
スナップ・アイ／スポーツグラフ...
わが国には世界に誇る無形文化遺産が多々ある。自然遺産などと違って国民...
「ＮＰＯ箱館写真の会」（野戸崇治代表）は１９日、オンライン資料の収集...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は１２月１日午後２時から、市民会館小...