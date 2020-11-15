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【乙部】町地域資源利活用推進協議会（田中義人会長）は８日、町館浦の飲...
新たなワイン生産地として注目される道南産ワインの販路と消費拡大を図ろ...
菓子・総菜製造販売のカドウフーズ（函館市追分町、嘉堂聖也社長）と海産...
【七飯】小野養鶏場（町鶴野、小野美孝代表）の直営店「里山楽房（さとや...
函館では珍しいジャガイモ専門店「じゃがいもＦＡＣＴＯＲＹ（ファクトリ...
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サッカーの秋季Ｕ―１４イーグルカップ（スプレッド・イーグルＦＣ函館主...
バドミントンの第３７回道南中学生新人大会（函館地区バドミントン協会主...
【帯広】バスケットボールの第７３回道高校選手権大会兼道予選（北海道バ...
■創業明治４１年 帰山農園の４代目 帰山和敏さん（５８） 知内町には...
道などでつくる道産木材製品販路拡大協議会（会長・内田敏博道木材産業協...
今年１０月の愛知県岡崎市の市長選挙で、新型コロナ禍で苦しむ市民に一律...
来年４月に函館日新小学校、日新中学校と統合し、市内初の義務教育学校「...
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