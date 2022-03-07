この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【福島】町は３日、明治安田生命保険（東京）と地方創生の実現で相互発展...
道南８４の保険代理店が加盟する北海道損害保険代理業協会函館支部（道代...
北洋銀行は、７日から一部店舗で昼の時間帯の窓口業務を休業する。 新...
道南うみ街信用金庫（本店・江差町、藤谷直久理事長）と商工中金（東京）...
ＮＰＯ法人日本ＦＰ（ファイナンシャルプランナーズ）協会道南支部（高森...
税に関する啓発活動を行う「タックスフェア２０２１」（実行委主催）が１...
商工中金函館支店（渡辺強支店長）はこのほど、道内外の支店などとオンラ...
生命保険協会（東京）が行う介護福祉士、保育士養成の給付型奨学金制度の...
道信用保証協会（札幌）は、今年４～９月の信用保証の実績をまとめた。前...
みちのく銀行（青森県）は「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産...
新型コロナウイルス収束後の観光を考える「アフターコロナの観光戦略～Ｌ...
〇…生命保険協会函館協会（会長・北村太日本生命函館支社長）は３日、函...
道は、道内での今冬（昨年１１月１日～今年２月２８日）に発生した雪によ...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森が森高校、森、砂原の両中学...
北海道付近で強い冬型の気圧配置となった影響で、渡島・桧山地方は６日、...
函館市文化・スポーツ振興財団は６日、市民会館大ホールで、スタインウェ...
ガソリン・灯油価格が高止まりどころか、さらなる高騰が懸念されている。...
お笑いスター発掘プロジェクト「ザ・笑（ショウ）タイム」が６日、函館コ...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は４日、１月の雇用失業情勢を発表し...